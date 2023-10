Rund 18.000 Straßenbäume in Schwerin werden in den nächsten Wochen in bunten Farben das Stadtbild prägen. Was sehr romantisch aussieht, kann aber durch das rutschige Laub auf Straßen und Fußwegen zu einem Sicherheitsrisiko werden. Um Unfälle zu verhindern, sind die Anlieger dazu aufgerufen, das Laub von den Gehwegen zu entfernen.

Anlieger werden in ihrer Pflicht von den Stadtwirtschaftlichen Dienstleistungen Schwerin (SDS) unterstützt, indem an mehr als 150 Straßenlaternen zwischen dem 16. Oktober und 22. November großen Laubsäcken aufgehängt werden. Bigbags werden vor allem an Orten angebracht, an denen ein hohes Laubaufkommen zu erwarten ist. Die Anwohner können dann das gesammelte Laub von Gehwegen vor ihren Grundstücken in die Müllsäcke zusammentragen. Insgesamt fünfmal werden die Säcke in der Zeit geleert, stets zur Wochenmitte, heißt es von der SDS.