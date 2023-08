Schwerin Reha-Klinik für Suchtkranke im Mueßer Holz wird eingeweiht Von Christian Koepke | 31.08.2023, 05:00 Uhr Für die Klinik der Evangelischen Suchtkrankenhilfe MV in der Hamburger Allee gibt es bereits eine lange Warteliste. Foto: Christian Koepke up-down up-down

Seit einem halben Jahr ist es am Netz, am 8. September wird das Reha-Zentrum für Abhängigkeitserkrankungen im Mueßer Holz offiziell eingeweiht. 72 Plätze gibt es in der Einrichtung der Evangelischen Suchtkrankenhilfe MV.