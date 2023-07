Die Gründer Stephan Rodewald und Christian Karius (v.l.) laden zum 10. Jubiläum in die Produktionsstätte „Red Rebane“ ein. Foto: Bockstedt/RedRebane up-down up-down Handwerk in Schwerin 10 Jahre „Red Rebane“: Wie zwei Schweriner den europäischen Taschenmarkt erobern Von Nadja Hoffmann | 27.07.2023, 15:39 Uhr

Angefangen hat alles in einer kleinen, kalten Werkstatt, in der die ersten Fahrradtaschen genäht wurden. In den vergangenen zehn Jahren hat sich im Schweriner Unternehmen „Red Rebane“ aber einiges getan – nicht nur die Werkstatt ist größer und wärmer geworden. Auch die Produkte überzeugen mittlerweile europaweit.