Schwerin Rauch aus Sicherungskasten löst Feuerwehr-Einsatz in Kita aus Von Christian Koepke | 30.03.2022, 15:55 Uhr

In der Kita in der Robert-Havemann-Straße kam am Mittwochvormittag plötzlich zu Rauchentwicklung. Die Feuerwehr klemmte einen Sicherungskasten ab.