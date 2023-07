Bei den Touren des ADFC können alle mitradeln, die Lust und ein Fahrrad haben. Symbolfoto: Hendrik Schmidt/dpa up-down up-down Termine vom ADFC Von Schwerin bis Cramon: Diese geführten Radtouren gibt es im Juli 2023 Von Martina Schwenk | 06.07.2023, 12:06 Uhr

Leicht, mittel oder doch lieber schwer? Der ADFC Schwerin bietet im Sommer wieder geführte Radtouren an. Am 22. Juli geht es in das nordwestliche Umland von Schwerin. Alle Infos und weiteren Termine finden Sie hier.