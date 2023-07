So stellen sich die Planer das künftige Radsportzentrum am Lambrechtsgrund vor. Grafik: GBP Architekten GmbH up-down up-down Projekt am Lambrechtsgrund Radsporthalle Schwerin: MV will Förderung verdoppeln Von Christian Koepke | 12.07.2023, 17:42 Uhr

Nun scheint die Finanzierung so gut wie gesichert: Statt mit 6,5 Millionen Euro will sich das Land mit 13,1 Millionen Euro am Bau des neuen Radsportzentrums in Schwerin beteiligen.