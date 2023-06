Am Südufer des Pfaffenteichs laden Schweriner am Sonntagabend zu einer Lesung ein. Foto: Maik Gleitsmann up-down up-down Schweriner Geschichte Prominente Schweriner erinnern an Bücherverbrennung der Nazis Von Peter Kuhlmann | 03.06.2023, 15:42 Uhr

Der Verein „Eine Straße liest“ erinnert am Sonntag, 4. Juni, ab 20.30 Uhr am Südufer des Pfaffenteichs an ein Verbrechen.