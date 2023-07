Prof. Dr. Ralph Kayser hat die Praxis von Dr. Bernd Grigo übernommen. Foto: Martina Schwenk up-down up-down Fachärzte in Schwerin Prof. Ralph Kayser ist der neue Orthopäde beim Bahnhof Schwerin Von Martina Schwenk | 28.07.2023, 09:38 Uhr | Update vor 1 Std.

Nach vielen Jahren geht Dr. Bernd Grigo in den Ruhestand. Seine Orthopädie-Praxis in Schwerin hat er an Prof. Dr. Ralph Kayser übergeben. Wir haben den Orthopäden getroffen.