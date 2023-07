Die digitalen Werbetafeln an den Hauptstraßen in Schwerin werden künftig auch als Warnmelder genutzt. Foto: Marco Dittmer up-down up-down Katastrophenalarm in Schwerin Probealarm in Schwerin: Am Dienstag warnen die Reklamen der Stadt Von Marco Dittmer | 03.07.2023, 12:25 Uhr

Dutzende Schweriner Werbetafeln warnen am Dienstagvormittag vor einem möglichen Katastrophenfall. Der stumme Probealarm wird an allen digitalen Ströer-Anzeigen in der Stadt gezeigt.