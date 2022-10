Cornelia Zink in der Titelrolle der Duchess Foto: Silke Winkler up-down up-down Schwerin „Powder Her Face“: Erste Musiktheaterpremiere in der M*Halle Von Frank Liebetanz | 28.10.2022, 07:28 Uhr

Das Musiktheater des Mecklenburgischen Staatstheaters feiert am 5. November seine erste Premiere in der neuen Spielstätte mit der Kammeroper „Powder Her Face“.