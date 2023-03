Ein paar Meter hinter dem Bahnübergang hätte die Bahnstation „Industriepark Schwerin“ entstehen können. Weil dort aber Oberspannungsleitungen die Strecke kreuzen, muss nun umgeplant werden. Foto: Marco Dittmer up-down up-down Begründung überrascht Pläne für Bahnhof am Industriepark Schwerin gestoppt Von Marco Dittmer | 13.03.2023, 16:24 Uhr

Eigentlich sollte der Industriepark schon in diesem Jahr an das Bahnnetz angeschlossen sein. Nun ist klar: An dem Standort ist kein Halt möglich. Der Grund überrascht.