Blaue Flecken in Form eines Handabruckes: Limda sagt, dass die Blessuren von einem Schweriner Polizisten stammen. Foto: Marco Dittmer up-down up-down Nach Notruf in Handfesseln Polizeieinsatz in Schwerin läuft aus dem Ruder: Was passierte vor dem Kino? Von Marco Dittmer | 10.07.2023, 12:45 Uhr

Weil sie Hilfe brauchten, riefen sie die Polizei. Kurze Zeit später saß die Familie in Handfesseln und mit Blessuren am Körper am Boden. Am Montag lief ein Polizeieinsatz in der Innenstadt aus dem Ruder. Zwei Beteiligte wurden in Rettungswagen behandelt. Das sagen Polizei, Zeugen und die Beteiligten.