Vatertag in Hannover FOTO: Moritz Frankenberg Promillefahrten und Schlägereien Die Polizei zieht Bilanz: So war der Vatertag in Schwerin Von Franca Niendorf | 27.05.2022, 11:34 Uhr

In einem Fall schlug ein Jugendlicher einem Pfandflaschensammler ins Gesicht. Doch auch Alkohol am Steuer und illegale Drogen beschäftigten die Polizei in Schwerin.