Am Donnerstag, den 7. September mussten Feuerwehr und Polizei in Schwerin zu einem gemeinsamen Einsatz ausrücken: In den frühen Morgenstunden brannte der Keller eines Mehrfamilienhauses in der Gagarinstraße. Einige Zeugen bemerkten den Brand und verständigten die Rettungskräfte. Der Schaden wird auf wenige hundert Euro geschätzt.

Die vor einiger Zeit eingerichtete Ermittlungsgruppe des Kriminalkommissariats Schwerin – die nach mehreren Fällen von Brandstiftungen gegründet wurde – hat die Ermittlungen übernommen. Personen, die gegen 3 Uhr in der Nähe oder am Brandort in der Gagarinstraße etwas beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizei zu melden. Hinweise können telefonisch unter der Nummer 0385 5180-2224 oder -1560, über die Onlinewache polizei.mvnet.de oder persönlich in den Polizeidienststellen gemeldet werden.