Polizei Schwerin warnt vor Taschendiebstählen in Discountern Von Martina Schwenk | 10.11.2022, 18:43 Uhr

Gleich viermal in einer Woche zeigten Menschen in Schwerin einen Taschendiebstahl an. Die Polizei gibt Tipps zur Prävention.