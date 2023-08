Schwerin Polizei sucht Zeugen nach versuchter Brandstiftung im Mueßer Holz Von Haley Hintz | 17.08.2023, 05:46 Uhr In Schwerin versuchten Unbekannte, einen Keller anzuzünden. Symbolfoto: David Inderlied/dpa/Archiv up-down up-down

Am 16. August kam es in Schwerin zu einem Einsatz in einem Mehrfamilienhaus im Mueßer Holz.