Einbruch in ein Blumengeschäft: Dazu wurde am vergangenen Wochenende die Polizei Schwerin gerufen. In der Grabenstraße in Krebsförden am Sieben-Seen-Center sind in der Nacht von Samstag, 7. Oktober, auf Sonntag, 8. Oktober, unbekannte Täter eingebrochen. Nun sucht die Polizei Zeugen für den Vorfall.

Die Einbrecher stiegen durch eine Scheibe in das Innere des Blumenladens und stahlen den Inhalt des gewaltsam geöffneten Tresors. Bei Eintreffen der Beamten wurde ein Wasserschaden im Geschäft festgestellt, berichtet Juliane Zgonine, Pressesprecherin der Polizeiinspektion Schwerin. Daher kam zusätzlich die Feuerwehr zum Einsatz. Der Sachschaden wird derzeit auf rund 12.000 Euro geschätzt. Wie hoch die Beute war, mit der die Täter fliehen konnten, war zunächst unklar.

Die Polizei bittet um Hinweise. Wer Beobachtungen zu auffälligen Personen oder Fahrzeugen in Tatortnähe gemacht hat, wird gebeten, sich telefonisch unter 0385 5180-2224, über die Onlinewache unter polizei.mvnet.de oder persönlich in einer Polizeidienststelle zu melden.