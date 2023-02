Die Polizei Schwerin sucht Zeugen. Symbolfoto: K. Schmitt/Imago/Fotostand/Archiv up-down up-down Schwerin Polizei sucht Zeugen nach Einbruch auf einer Baustelle Von Anni Hintz | 22.02.2023, 06:00 Uhr

Unbekannte hatten sich im Zeitraum zwischen dem 17. und 20. Februar Zugang in einen Neubau am Schall-und-Schwencke-Weg in der Werdervorstadt verschafft.