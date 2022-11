Symbolbild Foto: IMAGO/Thomas Bartilla up-down up-down Schwerin Polizei sucht Zeugen nach Aufbruch eines Transporters Von Frank Liebetanz | 18.11.2022, 11:44 Uhr

In der Anne-Frank-Straße in Schwerin ist am Donnerstag, 17. November, ein abgestellter Transporter aufgebrochen worden.