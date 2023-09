Fahndung Polizei Schwerin fahndet nach 41-jährigem Vermissten Von Vanessa Teichmann | 06.09.2023, 17:24 Uhr Die Polizei fahndet in Schwerin nach einem vermissten 41-jährigem Mann. Symbolfoto: SVZ up-down up-down

In Schwerin wird ein 41-jähriger Mann vermisst. Er wurde zuletzt am Dienstagmorgen in der Helios Klinik gesehen.