In Schwerin musste die Polizei am Mittwochabend wieder wegen einer mutmaßlichen Schusswaffe ausrücken. Am 27. September gegen 18 Uhr rief ein Zeuge die Polizei, weil er an der Haltestelle Hegelstraße eine Gruppe von Personen sah, die mit einem schusswaffenähnlichen Gegenstand hantierten.

Die gemeldeten Personen flohen zunächst vor der Polizei. Allerdings konnten die Beamten einen 16-Jährigen aufgreifen und eine Softair-Waffe inklusive Zubehör sicherstellen, berichtet Rainer Autzen, Pressesprecher der Polizeiinspektion Schwerin. Softair-Waffen sehen echten Schusswaffen oft täuschend ähnlich, fügen aber keine lebensgefährlichen Verletzungen zu. Der Jugendliche wurde dann zu seinen Eltern gebracht. Das Kriminalkommissariat Schwerin ermittelt nun.

Die Polizei warnt eindringlich keine Gegenstände in der Öffentlichkeit mitzuführen, die einer Schusswaffe ähnlich sehen. Im Zweifel müssen die Beamten nämlich von einer echten Waffe ausgehen und entsprechende Maßnahmen ergreifen.