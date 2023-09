Übergriff nach Diskobesuch Schnelle Festnahme nach Vergewaltigung in Schwerin Von Maike Trumpp | 19.09.2023, 17:42 Uhr Blaulicht Symbolfoto: dpa up-down up-down

Nach dem Besuch in einer Schweriner Diskothek soll es am Wochenende zu einer Vergewaltigung gekommen sein. Eine 17-Jährige hatte sich am Sonntag bei der Polizei gemeldet. Nun gab es eine Verhaftung.