In der Wossidlostraße löschte die Feuerwehr einen Müllcontainer. Foto: ESF up-down up-down Silvester-Bilanz Polizei spricht von insgesamt friedlichem Jahreswechsel in Schwerin Von Christian Koepke | 02.01.2023, 19:13 Uhr

Brände, Körperverletzungen und angetrunkene Autofahrer beschäftigten die Polizei in der Silvesternacht. Polizeisprecher Rainer Autzen sprach in seiner Bilanz am Montag dennoch von einem insgesamt friedlichen Jahreswechsel.