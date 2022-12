Seit Donnerstagnachmittag ist er nicht in seiner Wohnung aufgetaucht, jetzt fahndet die Schweriner Polizei nach dem 38-jährigen Tobias Knorre. „Es liegen Anhaltspunkte dafür vor, dass er dringend auf ärztliche Hilfe angewiesen ist“, heißt es in der Öffentlichkeitsfahndung, die das Polizeipräsidium Rostock am Freitag herausgegeben hat.

Lesen Sie auch: Polizei stoppt betrunkenen Autofahrer

Tobias Knorre ist etwa 1,95 Meter groß, sehr dünn, trägt einen kurzen Bart und hat kurze helle Haare. Sein Gang ist leicht gebeugt. Der Gesuchte ist laut Polizeiangaben mit einer schwarzen Winterjacke mit Fellkragen an der Kapuze, mit einer blauen Jeans und schwarzen Turnschuhen bekleidet. Er wohnt im Mueßer Holz, sein derzeitiger Aufenthaltsort ist unbekannt.

Wer hat ihn gesehen? Mit diesem Bild fahndet die Polizei nach dem vermissten Tobias Knorre. Foto: Polizei Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Wer Tobias Knorre gesehen hat, wird gebeten, sich bei der Schweriner Polizei zu melden unter der Telefonnummer 0385 51802223 oder über den Notruf 110.