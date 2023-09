Dieser Anblick versetzte Passanten am Dienstag in Angst und Schrecken: Auf offener Straße sahen sie in der Grabenstraße im Schweriner Stadtteil Krebsförden einen Mann mit einer Schusswaffe herumlaufen. Die Zeugen riefen sofort die Polizei.

Nachdem die Polizeikräfte sich unter größter Vorsicht an den 18-jährigen Mann angenähert hatten, wurde er angewiesen, den Gegenstand zu Boden zu legen. Dieser Aufforderung kam er nach, wie die Polizei mitteilt. Bei der Überprüfung kam heraus, dass es sich um eine Softair-Waffe handelte. Sie wurde sofort sichergestellt.

Auf den Betroffenen kommt nun ein Verfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz zu. Die Polizei weist aus gegebener Veranlassung erneut darauf hin, dass der Umgang mit schusswaffenähnlichen Gegenständen in der Öffentlichkeit dringend unterlassen werden sollte. Mitmenschen könnten durch den Anblick verängstigt werden. Polizeibeamte sind dann gehalten, bei derartigen Einsatzanlässen unter strenger Beachtung der Eigensicherung vorzugehen.

„Werden Softair oder andere waffenähnliche Gegenstände in der Öffentlichkeit geführt, ist immer die Gefahr einer Fehlbeurteilung gegeben, was im schlimmsten Fall zu schwerwiegenden Folgen führen kann“, so die Beamten weiter.