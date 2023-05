Werben für die Kampagne „Vergiss nie, hier arbeitet ein Mensch“: DGB-Regionsgeschäftsführer Fabian Scheller und OB Rico Badenschier (r.). Foto: Christian Koepke up-down up-down Frau randaliert im Bürgerbüro Pöbeleien im Stadthaus: Schwerin beteiligt sich an Anti-Gewalt-Kampagne Von Christian Koepke | 04.05.2023, 19:06 Uhr

„Vergiss nie, hier arbeitet ein Mensch“: Die Landeshauptstadt beteiligt sich an einer DGB-Kampagne, die auf die Gewalt gegen Mitarbeiter im Öffentlichen Dienst aufmerksam machen will. Gerade in dieser Woche erst hat es im Stadthaus wieder einen Zwischenfall gegeben.