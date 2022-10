Die Volkssolidarität Südwestmecklenburg veranstaltet den plattdeutschen Nachmittag. Symbolfoto: Jens Wolf/dpa up-down up-down Schwerin Plattdeutscher Nachmittag der Volkssolidarität im Quartier Friedrich‘s Von Sebastian Lohse | 04.10.2022, 10:18 Uhr

Zu einer Stunde „Dit und at up hoch un platt“ lädt die Volkssolidarität in Schwerin.