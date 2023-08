Nach Diebstahl aus Museum in Manching Mann aus Plate in Goldraub verwickelt? Wie Nachbarn mit dem Verdacht umgehen Von Marlena Petersen | 17.08.2023, 05:00 Uhr Die Polizei suchte mit Spaten und Metalldetektoren auch in Plate nach dem Goldschatz aus Manching Foto: Jens Büttner up-down up-down

Aus einem Museum in Manching in Bayern wurden hunderte historische Münzen geklaut. Die Spur führte nach Plate. So geht es jetzt laut LKA weiter.