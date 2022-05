FOTO: Christian Koepke Pflanzaktion in Schwerin Im Küchengarten gibt es wieder Kräuterbeete Von Christian Koepke | 08.05.2022, 12:24 Uhr

Der Verein Essbares Schwerin hat am Wochenende eine weitere öffentliche Fläche in Schwerin bepflanzt. Im Küchengarten am Franzosenweg wurden Kräuterbeete angelegt.