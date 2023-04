Musikalische Grüße zum Jubiläum: Auf der Bühne im Garten sang die Stadtteil-Band aus dem Patchwork-Center. Foto: Christian Koepke up-down up-down Treffpunkt im Mueßer Holz Patchwork-Center in Schwerin feierte fünften Geburtstag Von Christian Koepke | 29.04.2023, 22:57 Uhr

Im April 2018 ging das Patchwork-Center in einem ehemaligen Postgebäude in der Hamburger Allee an den Start. Seitdem hat sich die Einrichtung zu einem wichtigen Treffpunkt im Mueßer Holz entwickelt.