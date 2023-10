Bei einer Fahrscheinkontrolle in einer Straßenbahn kam es zum Streit. Am Freitagmittag, 13. Oktober, bat der Kontrolleur einen 55-Jährigen seinen Fahrschein vorzuzeigen. Da der Schweriner jedoch keinen gültigen Fahrschein vorlegen konnte, wurde er gebeten, an der Haltestelle Neu Zippendorf auszusteigen. Hier eskalierte ersten Erkenntnissen nach die Situation, berichtet Rainer Autzen, Pressesprecher der Polizeiinspektion Schwerin.

Es kam zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem 55-jährigen Passagier und dem 35-jährigen Kontrolleur, bei der beide Männer leichte Verletzungen erlitten, heißt es weiter. Der Passagier musste wegen Nasenverletzungen ins Klinikum, während der Kontrolleur keine ärztliche Soforthilfe brauchte.

Durch die Polizei wurden Strafanzeigen wegen des Verdachtes auf gegenseitige Körperverletzung aufgenommen. Nun ermittelt das Kriminalkommissariat in Schwerin.