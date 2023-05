Vor allem junge Menschen erfreuten sich an der Rollschuhdisco. Foto: Max Holz up-down up-down Rollschuh-Premiere in Schwerin Party auf acht Rollen: Viele Besucher bei erster Rollschuhdisko in Schwerin Von Max Holz | 19.05.2023, 19:18 Uhr

Am Freitagnachmittag hieß es: „Back to the 80s.“ Auf dem Berliner Platz feierte Schwerins erste Rollschuhdisko Premiere.