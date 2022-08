Auf den Parkautomaten in Schwerin wird noch für Park Now geworben. Nach und nach soll auf das Logo von Easy Park umgestellt werden. FOTO: Christian Koepke up-down up-down Schwerin Parken per App läuft über Easy Park Von Christian Koepke | 11.04.2022, 18:03 Uhr | Update vor 47 Min.

Statt über Park Now kann jeder die Gebühren für das Abstellen des eigenen Autos in Schwerin jetzt über die App eines anderen Unternehmens bezahlen. Was ändert sich für die Kunden?