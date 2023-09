Bei manchen Schwerinern war die Aufregung vor einigen Monaten groß: Ab 2024 sollen die Bewohnerparkausweise in Schwerin viermal so viel kosten wie bisher. Das ist doch bereits beschlossene Sache, oder? Die Beschlussvorlage zu Parkgebühren hatte jüngst der Hauptausschuss auf dem Tisch. Bei der neuen Parkverordnung und den Preisen wurde sich auch an Gerichtsurteilen aus anderen Städten orientiert, so Verkehrsdezernent Bernd Nottebaum (CDU). Das letzte Wort spricht die Stadtvertretung.

Aber was, wenn an der Stelle gegen die neue Parkverordnung gestimmt werden würde? Darauf hat die Verwaltung eine Antwort.

Kurz zur Erinnerung: Die neuen Parkgebühren sind im Dezember 2022 mit dem Doppelhaushalt 23/24 der Stadt auf den Weg gebracht worden. Zum einen werden damit Bewohnerparkausweise statt 30,70 Euro 120 Euro pro Jahr – sprich 10 Euro pro Monat – kosten. Zum anderen soll ab 2024 die Gebühr für öffentliche Parkplätze steigen – in allen Parkzonen fallen dann am Fahrscheinautomat 50 Cent pro Stunde mehr an.

Darum erhöht Schwerin die Kosten fürs Parken

Warum diese beiden Erhöhungen? Die aktuell geltende Gebühr für die Bewohnerparkausweise gilt unverändert seit 1993, heißt es in der Begründung der Stadt. Unter anderem decke der alte Preis nicht den Verwaltungsaufwand oder die mit der Bereitstellung von Parkplätzen im öffentlichen Straßenraum verbundenen Bau- und Instandhaltungskosten ab.

Und in Sachen öffentliches Parken? Laut Stadt wird auf die bereits höheren Parkgebühren in privaten Parkhäusern sowie Gebühren in ähnlich großen Städten reagiert. Weiter sollen mit den höheren Kosten Anreize geschaffen werden, etwa auf Nahverkehr oder Fahrrad umzusteigen. Was die Stadt mit den Parkgebühren mehr einnimmt, soll in die Deckung des kostenfreien Schülerverkehrs für Fünft- und Sechstklässler fließen.

Schwerin droht ohne neue Parkgebühren Minus von 850.000 Euro

Und wenn nun die neue Verordnung abgelehnt wird? Dann würde die alte Parkgebührenordnung gültig bleiben. Für das Parken im öffentlichen Raum etwa blieben zwar die Preise gleich. Die beabsichtigte Deckung für den kostenlosen Schülerverkehr würde damit aber nicht erreicht werden.

Auch die Bewohnerparkgebühren blieben unverändert. Laut Stadt bedeutet das, weiterhin eine Unterdeckung der mit der Ausstellung der Bewohnerparkkarten verbundenen Verwaltungskosten und Bau- und Instandhaltungskosten hinzunehmen.

In Zahlen würden – kommt der Beschluss nicht zustande – für 2024 Ausfälle von 850.000 Euro zusammenkommen: 450.000 Euro durch die Bewohnerparkgebühren und 400.000 Euro aus der Erhöhung der Parkgebühren um 50 Cent. Da der Haushalt bereits inklusive dieser Einnahmen bestätigt ist, würde sich somit die Gefahr eines Haushaltsverstoßes ergeben, heißt es in der Erläuterung der Stadt.

Und was würde dann passieren? „Wenn der Beschluss der Stadtvertretung nicht die vorgesehenen Erträge sichern würde, müsste eine alternative Deckung vorgeschlagen werden“, erklärt Michaela Christen, Pressesprecherin der Stadt. „Gibt es keinen alternativen Deckungsvorschlag, würde der Oberbürgermeister aufgrund des Haushaltsverstoßes einen Widerspruch gegen den Beschluss der Stadtvertretung erwägen müssen.“

Ob es soweit kommt, wird sich in der nächsten Stadtvertreter-Sitzung im November zeigen.