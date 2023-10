Schwerin „Pakt für Pflege“ protestiert vor dem Sozialministerium Von Jens Büttner/dpa | 20.10.2023, 16:48 Uhr Foto: Volker Bohlmann

Seit Wochen demonstrieren Pflegekräfte in Mecklenburg-Vorpommern für Verbesserungen in ihrer Branche. Am Freitag trugen sie ihren Protest in die Schloßstraße in Schwerin. Nahegelegen tagte der Pflegeausschuss und der verabredete einen Pakt.