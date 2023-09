Im Schweriner Club Zenit findet am 30. Oktober 2023 erstmals das Outside World Festival statt. Das Event feiert vor allem den Techno-Sound der 90er und 2000er, aber auch moderne Klänge kommen nicht zu kurz.

Auf drei Areas können Partygänger ab 22 Uhr zu Techno, Trance und Hard Classics abfeiern. Die Party dürfte lang werden, das Line-up ist es ebenfalls.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Externen Inhalt laden Mit Aktivierung der Checkbox erklären Sie sich damit einverstanden, dass Inhalte eines externen Anbieters geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden.

Das Line up beim Outside World Festival 2023 in Schwerin

So legt mit Andreas Tomalla alias Talla 2XLC ein Wegbereiter der deutschen Techno-und-Trance-Szene auf. Der Niederländer Charly Lownoise, der Anfang der 1990er Jahre mit „Rave This Nation“ international Erfolge feierte, bringt die Hütte mit seinem Happy Hardcore ebenso zum Brennen wie das Duo DJ Quicksilver, das sich mit Dancetracks wie „Bellissima“ und „I Have a Dream“ einen Namen in der Szene machte.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Externen Inhalt laden Mit Aktivierung der Checkbox erklären Sie sich damit einverstanden, dass Inhalte eines externen Anbieters geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden.

Zu den weiteren Namen auf der langen Liste gehören unter anderem DJ Taucher, Brooklyn Bounce, DJ Mellow Trax, DJ Yanny, DJ Revil O., Maxx2Key, DJ Sinclair und Donkey Doo.

Tickets für das Event gibt es im Onlineshop für rund 20 Euro. VIP-Tickets, die beispielsweise einen schnelleren Einlass und einen eigenen VIP-Bereich im Club beinhalten, kosten 45 Euro.