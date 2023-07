Sind stolz auf ihr Sammlerstück: Die Schweriner Irmtraut und Eberhard Krause Foto: Marlena Petersen up-down up-down Alte Fahrzeuge in Schwerin Oldtimerfan kann sein Motorrad NSU 501 TS wegen Schlaganfall nicht mehr fahren Von Marlena Petersen | 14.07.2023, 14:08 Uhr

Eberhard Krause aus Schwerin liebt alte Fahrzeuge und nimmt regelmäßig an Oldtimertreffen teil. Das nächste in Schwerin steht schon an.