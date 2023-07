Sind stolz auf ihr Sammlerstück: Die Schweriner Irmtraut und Eberhard Krause Foto: Marlena Petersen up-down up-down Eberhard Krause kommt weiter zu Treffen Oldtimerfan aus Schwerin kann sein Motorrad NSU 501 TS wegen Schlaganfall nicht mehr fahren Von Marlena Petersen | 14.07.2023, 14:08 Uhr

Die Motorräder aus den 1930ern wurden damals im Krieg eingezogen. Doch Eberhard Krause kam an eine NSU 501 TS und verhalf ihr zu neuem Charme. Das zeigt er regelmäßig bei Oldtimertreffen. Das nächste in Schwerin steht schon an.