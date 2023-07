In der Odeg sind die Toiletten häufig nicht nutzbar. Foto: Siemens Mobility/Lukas Schramm up-down up-down Zugfahrt ohne Klo Odeg-Zugbegleiter: Fahrgäste müssten dann in die Büsche machen Von Marco Dittmer | 12.07.2023, 14:51 Uhr

Der Toiletten-Frust in Zügen der Odeg hält an. Fahrgäste berichten von einer knapp vierstündigen Fahrt am Montag, bei der der Zugbegleiter einen Toilettengang im Freien angeboten haben soll.