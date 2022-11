Derzeit neun gefährliche Orte in Schleswig-Holstein Foto: Carsten Rehder/dpa (Symbolfoto) up-down up-down 25-jährige Mutter in Haft Obduktion soll Todesursache von Schweriner Baby klären und | 30.10.2022, 16:11 Uhr | Update vor 17 Min. Von Marco Dittmer dpa | 30.10.2022, 16:11 Uhr | Update vor 17 Min.

Die Ermittlungen zum Fund eines toten Säuglings in einem Hinterhof in Schwerin gehen weiter. Nach vier Tagen soll eine Obduktion nun Klarheit bringen. Mit einem Ergebnis rechnet die Staatsanwaltschaft am Dienstagnachmittag.