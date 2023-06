Das letzte Aufeinandertreffen vor der Stichwahl: Beim gemeinsamen Wahl-Duell von NDR und SVZ stellten sich Rico Badenschier (l.) und Leif-Erik Holm (r.) den Fragen von SVZ-Chefredakteur Michael Seidel (2.v.r.) und NDR-Moderatorin Dörthe Graner (2.v.l.). Foto: Volker Bohlmann up-down up-down OB-Wahl am 18. Juni in Schwerin Hitzige Wortgefechte: Darüber stritten die Stichwahl-Kandidaten Badenschier und Holm im Duell Von Alexander Kruggel | 15.06.2023, 22:24 Uhr

Am Donnerstagabend flogen die Fetzen in der Wahlarena. Beim gemeinsamen Stichwahl-Duell von NDR und SVZ mit den OB-Kandidaten Rico Badenschier (SPD) und Leif-Erik Holm (AfD) am Donnerstagabend kam es stellenweise zu hitzigen Wortgefechten.