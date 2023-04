Leif-Erik Holm, AfD-Kandidat für die Oberbürgermeisterwahl 2023 in Schwerin, hat seinen Wahlkampf gestartet. Foto: Martina Schwenk up-down up-down Wahl am 4. Juni Leif-Erik Holm stellt Kampagne der AfD für OB-Wahl in Schwerin vor Von Martina Schwenk | 01.04.2023, 13:38 Uhr

Der Bundestagsabgeordnete der AfD Leif-Erik Holm tritt zur Wahl des Oberbürgermeisters in Schwerin an. Am Pfaffenteich stellte er seine Kampagne vor.