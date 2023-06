Strom und Wärme in Schwerin in Zukunft klimaneutral? Das sagen die OB-Kandidaten zu den Möglichkeiten. Symbolfoto: Patrick Fore/unsplash, Sina Schuldt/dpa up-down up-down OB-Wahl Schwerin Klimaneutraler Strom und Wärme für Schwerin? Das sagen die OB-Kandidaten Von Martina Schwenk | 01.06.2023, 16:00 Uhr

Fernwärme-Ausbau, Geothermie: In Schwerin wird weiter an der Versorgung mit klimaneutralen Energien für Strom und Wärme gebaut. Wir haben die OB-Kandidaten gefragt, wie es möglich werden kann, ganz Schwerin so zu versorgen.