Live: So., 12:00 Uhr OB-Wahl Schwerin 2023 Wer gewinnt am Sonntag die Stichwahl? Die Ereignisse des Tages im Liveticker Von Sebastian Kabst | 15.06.2023, 10:16 Uhr

Darauf haben die Kandidaten über Wochen hingefiebert. Am Sonntag, 18. Juni, entscheiden die Schweriner in einer Stichwahl, wer die Landeshauptstadt in den kommenden sieben Jahren als Oberbürgermeister führt: Amtsinhaber Dr. Rico Badenschier oder sein Herausforderer Leif-Erik Holm?