Jetzt können keine Stimmen mehr abgegeben werden: Die Wahllokale sind geschlossen. Foto: Marco Dittmer up-down up-down Wird laufend aktualisiert Schwerin hat entschieden: Das Ergebnis der OB-Wahl 2023 Von Sebastian Kabst | 04.06.2023, 17:59 Uhr

Seit 18 Uhr sind die Wahllokale in Schwerin geschlossen. Nun müssen die Stimmen ausgezählt werden. Wer liegt in Führung? Wer kann sich am Ende durchsetzen? Die Ergebnisse aus den Schweriner Wahllokalen gibt es hier im Balkendiagramm.