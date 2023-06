Die ersten Ergebnisse Foto: Marco Dittmer up-down up-down Live OB-Wahl Schwerin 2023 Badenschier und Holm in der Stichwahl – Der Liveticker zum Nachlesen , Marco Dittmer und | 31.05.2023, 14:08 Uhr | Update vor 7 Min. Von Alexander Kruggel Sebastian Kabst | 31.05.2023, 14:08 Uhr | Update vor 7 Min.

Die Schweriner haben entschieden: Die Kandidaten der SPD und AfD haben die meisten Stimmen erhalten und treten in zwei Wochen in einer Stichwahl gegeneinander an.