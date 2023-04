Rico Badenschier im Gespräch mit einer Passantin: Der erste Wahlkampfstand der SPD wurde am Sonnabend in Lankow aufgebaut. Foto: Alexander Kruggel up-down up-down OB-Wahl 2023 in Schwerin Rico Badenschier will eine zweite Amtszeit: Welche Ideen hat er für Schwerin? Von Alexander Kruggel | 29.04.2023, 14:24 Uhr

Rico Badenschier ist Schwerins amtierender Oberbürgermeister und SPD-Kandidat bei der diesjährigen OB-Wahl zugleich. Was will er in den kommenden sieben Jahren für Schwerin erreichen, sollte er wiedergewählt werden? Wir haben nachgefragt.