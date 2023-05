Der „Blaue Salon“ ist das Debatten-Format der Schweriner Volkszeitung. Am 15. Mai stehen die OB-Kandidaten hier Rede und Antwort. Symbolfoto: Volker Bohlmann up-down up-down Am 15. Mai live im Capitol und auf svz.de OB-Wahl in Schwerin: Erleben Sie hier live die SVZ-Debatte mit allen Kandidaten Von Redaktion | 11.05.2023, 16:54 Uhr

Wer gibt in Schwerin in den kommenden sieben Jahren den Ton an? Fünf Männer und eine Frau wollen den Chefposten im Rathaus. Am 15. Mai stellen Sie sich im „Blauen Salon“ den kritischen Fragen der SVZ-Chefredaktion. Wie Sie live dabei sind, erfahren Sie hier.