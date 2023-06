In der Gesamtschau hatte SPD-Kandidat und Amtsinhaber Dr. Rico Badenschier am Sonntag die Nase vorn - gefolgt von AfD-Kandidat Leif-Erik Holm und dem parteilosen Thomas Tweer. In den einzelnen Stadtteilen ergibt sich jedoch ein zum Teil anderes Bild.

