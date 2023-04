OB-Kandidat Thomas Tweer im Gespräch mit einer Passantin. Am Sonnabend startete der Kandidat von CDU, FDP und Unabhängigen Bürgern seinen Straßenwahlkampf in der Innenstadt. Foto: Alexander Kruggel up-down up-down OB-Wahl 2023 in Schwerin Thomas Tweer startet Straßenwahlkampf: Was will der OB-Kandidat für Schwerin? Von Alexander Kruggel | 15.04.2023, 21:30 Uhr

„Mehr für Schwerin“ lautet Thomas Tweers Slogan für den OB-Wahlkampf in Schwerin. Am Sonnabend startete der 54-Jährige in den Straßenwahlkampf und stellte seine wichtigsten Punkte vor.